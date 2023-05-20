Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trezeguet'ye tükürdüğüne yönelik görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Bu bir rezilliktir, iğrençliktir" denilen açıklamada, Fenerbahçe Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu'na Samet Akaydın'la ilgili çağrı yapıldı.