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Spor

ÖZET | Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0

Süper Lig'in 35.haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta ev sahibi genç Yasin'in golüyle 1-0 galip geldi. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:58 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
17 yaşındaki Yasin Özcan, bu sezon Süper Lig'de 2. golünü kaydetti.

17 yaşındaki Yasin Özcan, bu sezon Süper Lig'de 2. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi maçı 1-0 kazanarak Süper Lig'den düşme ihtimalini ortadan kaldırdı.


Kıran kırana geçen ilk yarıda taraflar golü bulamazken, ikinci yarıda ev sahibinin tek golünü 58.dakikada 17 yaşındaki Yasin Özcan attı. Kalan bölümde İstanbulspor beraberlik golünü arasa da bulamadı ve maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı.


Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 40 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi. İstanbulspor ise 35 puanda kalarak ligin kalan bölümünde stres yaşamayı sürdürecek.


Kasımpaşa-İstanbulspor 1-0 maç özeti



#Süper Lig
#Kasımpaşa
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#Maç Özeti
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