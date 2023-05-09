Petrol Ofisi Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbolcuların içlerindeki saklı gücü açığa çıkarıyor

Futbolun “iyi” yanlarını ortaya koyan kadın futbolunun hem toplumların gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından çok önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Petrol Ofisi Grup CMO’su Sinan Seha Türkseven açıklamasında, “Kadının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını artırmaya devam eden Petrol Ofisi Grubu olarak kadın futbolunun gelişimi için 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına sponsor olarak destek veriyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük camiayla birlikte spordaki başarının yanında toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak bizim için çok değerli. Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi’nin simgesi “Asena” ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız “Gücümüz Onlarla” reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.