Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Potanın Perileri maça hazır

Potanın Perileri maça hazır

17:2117/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Antrenmanda Sinem Ataş de yer aldı.
Antrenmanda Sinem Ataş de yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlıkları sona erdi.


Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.


Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.


A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 17.30'da Fransa ile oynayacak.


Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.






#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#Avrupa Şampiyonası
#Ekrem Memnun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
THY kabin memuru alımı 2025: THY Take-Off Kabin memuru alımı başvuru şartları belli oldu