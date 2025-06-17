Potanın Perileri maça hazır

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki antrenman, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik çalışma yapan milliler, basına açık tutulan son bölümde ise şut çalıştı.

A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçını Barış ve Dostluk Salonu'nda yarın saat 17.30'da Fransa ile oynayacak.

Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.