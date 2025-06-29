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PSG, Messi'li Inter Miami'yi 4-0'la geçti, adını çeyrek finale yazdırdı

PSG, Messi'li Inter Miami'yi 4-0'la geçti, adını çeyrek finale yazdırdı

21:2329/06/2025, الأحد
IHA
Yeni Şafak
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PSG, Messi'li Inter Miami'yi 4-0'la geçti, adını çeyrek finale yazdırdı
PSG, Messi'li Inter Miami'yi 4-0'la geçti, adını çeyrek finale yazdırdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Lionel Messi'li Inter Miami, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 6 ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.


PSG, çeyrek finalde Flamengo - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

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