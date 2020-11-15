Rakip Rusya ​

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında bugün sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı bugün saat 20.00’de Ülker Stadı’nda Rusya ile karşılaşacak. Polonya’dan Szymon Marciniak’ın yöneteceği maç TRT 1’den naklen yayımlanacak. Grupta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 3 puanla 3. sırada yer alan Milliler, 2020 yılındaki ik galibiyetini almak istiyor. Rusya ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik ve aldığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli takım, bu maçlarda 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda ay-yıldızlar 3 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya’da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Lung Süper Lig'in zirvesinde Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 6 puan alırken takımın en başarılı ismi kaleci Silviu Lung oldu. 7 maçta 2 kez kazanıp 5 kez yenilen sarı-kırmızılılarda Rumen kaleci Silviu Lung lige damga vurmaya devam ediyor.Oynadığı 7 maçta yaptığı 33 kritik kurtarış ile ilk sırada yer alan Rumen Silviu Lung’u 27 kurtarış ile Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, 26 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 25 kurtarış ile Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve 24 kurtarış ile Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ile Hatayspor kalecisi Munir takip ediyor.Lung Türkçe röportaj verdiGaleri: Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu

GÜNEŞ 100. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü Rusya maçı öncesi açıklamalar yaptı. Millilerin başında 100. maçına çıkacak olan Güneş, “Futbola başlarken herkesin olduğu gibi hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da görev verdiler, en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan ve FIFA sıralaması açısından önemli. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz, kazanma duygumuzun en üst seviyede olduğu bir maç olacaktır” dedi. Güneş, testi pozitif çıkan ve Türkiye’ye karşı oynayan Hırvat futbolcu Vida ile ilgili gerekli yerlere başvuru yaptıklarını da söyledi.