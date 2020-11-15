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Rakip Rusya ​

Rakip Rusya

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi’nde bu akşam sahasında 20.00’de Rusya ile karşı karşıya gelecek. Milliler grupta oynadığı 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün sahasında Rusya ile karşılaşacak. Grupta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan ay yıldızlılar, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında bugün sahasında Rusya ile karşılaşacak. Grupta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan ay yıldızlılar, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında bugün sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı bugün saat 20.00’de Ülker Stadı’nda Rusya ile karşılaşacak. Polonya’dan Szymon Marciniak’ın yöneteceği maç TRT 1’den naklen yayımlanacak. Grupta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 3 puanla 3. sırada yer alan Milliler, 2020 yılındaki ik galibiyetini almak istiyor. Rusya ise 2 galibiyet ve 2 beraberlik ve aldığı 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Takımı, Rusya ile bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Milli takım, bu maçlarda 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda ay-yıldızlar 3 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Rusya’da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Lung Süper Lig'in zirvesinde
Lung Süper Lig'in zirvesinde

Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 6 puan alırken takımın en başarılı ismi kaleci Silviu Lung oldu. 7 maçta 2 kez kazanıp 5 kez yenilen sarı-kırmızılılarda Rumen kaleci Silviu Lung lige damga vurmaya devam ediyor.Oynadığı 7 maçta yaptığı 33 kritik kurtarış ile ilk sırada yer alan Rumen Silviu Lung’u 27 kurtarış ile Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, 26 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 25 kurtarış ile Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ve 24 kurtarış ile Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ile Hatayspor kalecisi Munir takip ediyor.Lung Türkçe röportaj verdiGaleri: Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu

GÜNEŞ 100. MAÇINA ÇIKIYOR

  • A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü Rusya maçı öncesi açıklamalar yaptı. Millilerin başında 100. maçına çıkacak olan Güneş, “Futbola başlarken herkesin olduğu gibi hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Oyuncu olarak da, teknik adam olarak da görev verdiler, en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan ve FIFA sıralaması açısından önemli. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz, kazanma duygumuzun en üst seviyede olduğu bir maç olacaktır” dedi. Güneş, testi pozitif çıkan ve Türkiye’ye karşı oynayan Hırvat futbolcu Vida ile ilgili gerekli yerlere başvuru yaptıklarını da söyledi.

Şenol Güneş
Şenol Güneş

Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4
Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta Nijerya, sahasında Sierra Leone'yi konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 4-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi. Nijerya'nın gollerini 4 ile 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze kaydetti.Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sierra Leone'nin golleri; 41. dakikada Quee, 72 ile 86. dakikalarda Kamara ve 80. dakikada Bundu'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, mücadelede 90 dakika forma giydi. Nijerya-Sierra Leone maç özeti,Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi

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