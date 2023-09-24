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Spor

Recep Uçar: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

21:36 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Recep Uçar

Recep Uçar

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "
İlk 25 dakikada savunmamız arzu ettiğimiz gibi çalışmadı ve farklı plana geçtik. İlk yarıda Beşiktaş topa daha çok sahip oldu. Kenar ataklarıyla hücuma çıktılar. Bu sırada geçiş atakları yaptık. Final paslarını daha iyi kullanabilsek, farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda öne geçtikten sonra enerjilerinin yukarı çıktığını aktaran Recep Uçar,
"Basit bir yerleşme hatasıyla ilk golü yedik. Savunma arkasına kaçırdığımız bir pozisyonda ikinci golü attılar. Daha sonra iki takım da pozisyonlar üretti. Son dakikaya kadar oyunun içinde kaldık. Oyundan memnun değilim. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. 3 sakat oyuncumuz nedeniyle orta saha kurgumuzu oluşturmakta zorlanıyoruz. Yeni transferlerin çoğu bireysel antrenman yaparak geldi. Puanla dönmeyi çok istiyorduk ama maalesef başaramadık. Yeni katılan arkadaşları hazırlayacağız. Daha iyi bir Kayserispor izlettirmeyi hedefliyorum."
diye konuştu.



#Süper Lig
#Recep Uçar
#Kayserispor
39 dakika önce
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