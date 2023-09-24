Recep Uçar: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık

İkinci yarıda öne geçtikten sonra enerjilerinin yukarı çıktığını aktaran Recep Uçar,

"Basit bir yerleşme hatasıyla ilk golü yedik. Savunma arkasına kaçırdığımız bir pozisyonda ikinci golü attılar. Daha sonra iki takım da pozisyonlar üretti. Son dakikaya kadar oyunun içinde kaldık. Oyundan memnun değilim. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. 3 sakat oyuncumuz nedeniyle orta saha kurgumuzu oluşturmakta zorlanıyoruz. Yeni transferlerin çoğu bireysel antrenman yaparak geldi. Puanla dönmeyi çok istiyorduk ama maalesef başaramadık. Yeni katılan arkadaşları hazırlayacağız. Daha iyi bir Kayserispor izlettirmeyi hedefliyorum."