Rıdvan Dilmen Kayserispor-Galatasaray maçının en iyisini açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezondaki ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. TV8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, son düdüğün ardından mücadeleyi değerlendirdi.





Rıdvan Dilmen'in Kayserispor-Galatasaray maçı yorumları şöyle:





"Fenerbahçe ve Galatasaray inanılmaz transferler yaptı"





"Geçen yıl çok travmatik bir yıl geçirdik ülke olarak. Özellikle taraftarların uzun süredir özlemedikleri kadar takımlarını özlediklerini gördük. Zayıf rakiplerle oynamalarına rağmen Avrupa'da, bir de transfer haberleri herkesi heyecanlandırdı. İnanılmaz transferler yapan takımlar var, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray."





"Galatasaray'ın puan kaybetmesi normal"





"Geçen sezonun şampiyonunun bu maçta puan kaybetmesi doğal, bunlar olacaktır. İzlediğimiz maçlarda doğru dürüst bir zemin göremedik. İklim de çok ilginç bu yıl onun da etkisi olabilir."





"Maçın en iyisi Meler'di"





"Eylül ayına kadar, ortalarına kadar hatta temkinli yorumlar yapmak lazım. Halil Umut Meler maçın en iyisiydi, oyuncular kadar koştu. Kayseri'nin Galatasaray maçına hazırlanması çok daha farklı tabii ki diğer takımlara oranla."













"Mental ve fiziksel yorgunluk var"





"Galatasaray 19 gün falan izin yapabildi. Mental ve fiziksel yorgunluk var. Aslında Kayseri'ye maçtan önce 1 puan verseniz kötü değil der. Kayserispor, maçın son bölümlerinde 'Acaba maçın başında baskı yapsak daha farklı olabilir miydi?' diyordur."





"Icardi ve Zaha hazır değil"





"Okan Hoca skoru değiştirmek için her şeyi yapmaya çalıştı. Kayseri, sonuçlandıramadı belki ama çalıştıklarını yaptı. Galatasaray'ın Icardi ve Zaha gibi yıldızları hazır değil, bunu da düşünmek lazım. Torreira'nın oynadığı ve oynamadığı maçlar arasındaki fark hücumda oluyordu. Berkan - Oliveira orta sahasına oranla orta geride Torreira kalınca daha iyi hücum ediyordu Galatasaray. Kayserispor, Galatasaray'ın tempoyu artırmasına da izin vermedi."













"Okan ve İsmail hocayı kolay bir sezon beklemiyor"





"Okan Hoca'yı kolay bir sezon beklemiyor, İsmail Hoca için de aynı şekilde. Yahu ne mis gibi takımlar var ellerinde diyecekler. Bizim dönemimizde daha yerli ağırlıklıydı takımlar ama artık öyle değil. Ben gördüğüm en güçlü Fenerbahçe'yi görüyorum kadro genişliği olarak. Bir Zico, Daum dönemini hatırlıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu güçlü takımını yakalamak ve geçmek için kupa almış ve çok puan toplamasına rağmen çok güçlü oyuncular aldı. Şampiyon takımların bir yıl sonra enerji kaybı yaşadığını hep gördük. Okan Hoca geçen yıl 34 maç yaptı. 5-6 tane de kupa oynamıştır. Bu yıl daha bu tarihte 5. resmi maçını yaptılar."

Okan Buruk kenardan oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.









"Oynatmak kadar yönetmek de lazım"





"Böyle büyük takımları oynatmak kadar yönetmek de gerekiyor. Transfer şampiyonu Beşiktaş olmamasına rağmen teknik adamlarının yönetim tarzının farklı olduğunu görüyorum."





"Icardi nedeniyle rotasyon oldu"





"Icardi nedeniyle Galatasaray bu kadroyla çıktı, Icardi nedeniyle rotasyon oldu. Zaha da hazır değil. Torreira sakat mı bilmiyorum ama ısınıyordu. Bakambu ileride başladı. Dubois kötü oynamadığı halde çıktı. Bence Oliveira da tam iyi oynamaya başlarken çıktı. Kerem Demirbay oyuna girerken solak olduğunu gördük. Temposunun yüksek olduğunu sanmıyorum. Kaliteli olduğunu biliyoruz ama Galatasaray'a nasıl uyum sağladığını göreceğiz. Daha agresif bir takım gelince Kerem Demirbay'ın neler yapacağını göreceğiz."









Kerem Demirbay sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.





"En az 50 maçları olacak"





"Okan Buruk kredisi çok yüksek bir teknik adam. Akhisar'da kupa almış, Başakşehir ve Galatasaray'da şampiyon olmuş. Geçen sezon 20 kişilik acayip bir kadrosu yoktu. 7-8 tane iyi oyuncusu vardı. Geçen sezon Galatasaray'ın rotasyon yapmadan oynayacağını biliyorduk. Şuanda daha farklı olacak çünkü rotasyonları daha fazla yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü bu sezon 30 değil, 40 değil en az 50 maçları olacak."





"Haftaya oynamayabilir"





"Dubois'nın çıkarken yaptığını gördük, haftaya da oynamayabilir. Haftaya Mertens'in de oynamama ihtimali olabilir mesela. Burada yönetebilmek çok önemli. Örneğin gelecek hafta Bakambu'yu kesebilmek lazım. Okan Hoca yönetemez demiyorum, yönetmeli diyorum. Fenerbahçe için de aynı şeyler geçerli, Batshuayi örneğinde olduğu gibi. Okan Hoca'nın yönetmek zorunda olduğu 18-19 oyuncu var. Bence yönetir. Burada camiasına, taraftarına yöneticisine ihtiyacı var destek anlamında."





Dubois, oyundan alınmasına tepki gösterdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)





"İki transfer lazım"





"Galatasaray'ın iki net orta sahaya ihtiyacı var."











