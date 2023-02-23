Rıza Çalımbay: "Karmakarışık bir lig olacak"

Ülke olarak deprem sonrasında büyük bir kenetlenme olduğunu söyleyen Çalımbay, "Orada yaşıyormuş gibi yaşadık yani olayları. Keşke elimizden gelen bir şey olsa da yapabilsek. Ama maalesef bazen yetişemiyoruz. Ben çok güzel iki şey gördüm. Birincisi kendi içimizde, Türkiye'de gerçekten insanlar çok duyarlıydı. Herkes, hepimiz elinden gelen bütün yardımı yaptı. Hatta buradan da herkes koşarak gitti. Yardım için ne gerekiyorsa yapıldı. Dünya yardım etti. Bizim birbirimizi konuştuğumuz, ettiğimiz düşman gibi davrandığımız ülkeler yanımızda oldular. Yani çok güzel şeyler oldu ama üzücü olan olaylar da oldu tabii ki. Hakikaten ne desek maalesef boş. O yüzden de çok üzgünüz. Tekrar Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız" diye konuştu.