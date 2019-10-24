Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Çin’de düzenlenen Askeri Olimpiyat oyunlarında ülkemizi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, şampiyonluğunu ilan etti. Finalde Estonyalı Heiki Nabi’yi yenen milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazanan Rıza Kayaalp, şampiyonluğunu Mehmetçik'e armağan etti.

Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden diğer milli sporcumuz Taha Akgül de serbest stil 125 kiloda altın madalya elde etmişti.

Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı