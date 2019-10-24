GÜREŞ

Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek altın madalya kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asker güreşçimiz Rıza Kayaalp, Mehmetçik için mindere çıktı.

Asker güreşçimiz Rıza Kayaalp, Mehmetçik için mindere çıktı.

Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu / AA

Çin’de düzenlenen Askeri Olimpiyat oyunlarında ülkemizi grekoromen stil 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, şampiyonluğunu ilan etti. Finalde Estonyalı Heiki Nabi’yi yenen milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazanan Rıza Kayaalp, şampiyonluğunu Mehmetçik'e armağan etti.


Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.
Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden diğer milli sporcumuz Taha Akgül de serbest stil 125 kiloda altın madalya elde etmişti.

Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosu
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