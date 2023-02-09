|
Spor

Rıza Kayaalp kurtarma çalışmalarına katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da depremzedelere yardım çalışmalarında yer aldı.

18:16 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rıza Kayaalp

Rıza Kayaalp

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleriyle Hatay'da bulunan Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, çalışmalara destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin hazırladığı videoda, depremde yıkılan Hatay Müftülük Binası enkazı önünde konuşan Rıza Kayaalp, "enkazdan insan sesi duyması üzerine" ekiplere seslendiğini dile getirdi.

TDV ekipleriyle kurtarma çalışmalarında görüntülendiği videonun alt yazısında ise milli güreşçinin, şu ifadelerine yer verildi:

"Bizden destek isteyen bir vatandaşımızın sesine kulak verdik ve sonunda 3 gündür ulaşılamayan ablamızın naaşını çıkarmayı başardık.

İyi şeylere de destek ve şahit olduk. AFAD, AKUT, özel kuvvetler, STK'larla destek verip bir ablamızı kurtarıp ellerimizle taşıdık. İyilik bu millete çok yakışıyor.''




#Rıza Kayaalp
#deprem
#yardım
1 saat önce
default-profile-img
Rıza Kayaalp kurtarma çalışmalarına katıldı
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
BOTAŞ deprem bölgesinde doğal gaz verilmeye başlayan yerleri açıkladı
Türk futbolunun 4 büyükleri depremzedeler için sahaya çıkabilir
87. saatte yeni bir umut ışığı: İHH ekipleri enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaştı
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.