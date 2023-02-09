Rıza Kayaalp kurtarma çalışmalarına katıldı

TDV ekipleriyle kurtarma çalışmalarında görüntülendiği videonun alt yazısında ise milli güreşçinin, şu ifadelerine yer verildi:

TDV ekipleriyle kurtarma çalışmalarında görüntülendiği videonun alt yazısında ise milli güreşçinin, şu ifadelerine yer verildi:

"Bizden destek isteyen bir vatandaşımızın sesine kulak verdik ve sonunda 3 gündür ulaşılamayan ablamızın naaşını çıkarmayı başardık.

İyi şeylere de destek ve şahit olduk. AFAD, AKUT, özel kuvvetler, STK'larla destek verip bir ablamızı kurtarıp ellerimizle taşıdık. İyilik bu millete çok yakışıyor.''