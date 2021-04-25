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Spor Rıza Kayaalpin şampiyonluk maçını dualarla takip ettiler
GÜREŞ

Rıza Kayaalp'in şampiyonluk maçını dualarla takip ettiler

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi AA
Rıza Kayaalpin şampiyonluk maçını dualarla takip ettiler
Kayaalp ailesi müsabakayı izlerken büyük heyecan yaşadı.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve ağabeyi, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza'nın, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Anne Sevgi Kayaalp, maçı izlerken çok heyecanlandıklarını söyledi.

Kayaalp ailesi kazanılan tarihi şampiyonluğun ardından elleriyle 10 işareti yaptı.
DHA
Kayaalp ailesi kazanılan tarihi şampiyonluğun ardından elleriyle 10 işareti yaptı.

"Darısı olimpiyatlara inşallah"


Maç boyunca dua ettiklerini, Allah'a yalvardıklarını belirten anne Kayaalp, "10. Avrupa şampiyonluğunu aldık. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım, darısı olimpiyatlara inşallah" diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp de "10. Avrupa şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun, ülkemizin bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı'nı söyletti. Darısı inşallah olimpiyatlara" ifadelerini kullandı.

Ağabey Serdar Kayaalp ise kardeşinin dünkü maçlarını internet üzerinden takip ettiğini belirtti.

Kayaalp, "Final maçını televizyondan canlı izledik. Daha önce yendiği rakibiydi ama yine de heyecanlıydık. İnşallah olimpiyat madalyasını da alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
OYNAT 00:59
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mücadele eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in 10'uncu Avrupa şampiyonluğu, Yozgat'taki baba evinde sevinçle karşılandı..


Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa Şampiyonu
SPOR
Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa Şampiyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan'ın, 'Finalde senden tuş bekliyordum.' sözleri üzerine Rıza, 'İki maçı sayı tuşuyla kazandım. Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız.' diye konuştu.


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