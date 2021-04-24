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Spor Rıza Kayaalp 10 kez Avrupa Şampiyonu
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Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Haber Merkezi DHA
Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa Şampiyonu
Rıza Kayaalp

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

4 Dünya Şampiyonluğu var

Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti. Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan Rıza Kayaalp için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i kutluyorum. 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Rıza Kayalap’e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Grekoromen stilde gümüş madalya kazanan 55 kiloda Ekrem Öztürk ve 77 kiloda Yunus Emre Başar’ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Rıza Kayaalp
Rıza Kayaalp


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