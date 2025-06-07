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Roland Garros kadınlarda şampiyon Coco Gauff

Roland Garros kadınlarda şampiyon Coco Gauff

20:477/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
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Coco Gauff
Coco Gauff

Fransa Açık ikinci grand slam tenis turnuvası tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff şampiyon oldu.


Başkent Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, karşılaştı.


Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Sette 6-2 galip gelen ABD'li raket, durumu 1-1'e getirdi.


Gauff, son sette de üstünlüğünü sürdürdü. Karşılaşmada son seti 6-4, iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferini elde etti.




#İkinci grand slam tenis turnuvası
#Fransa Açık
#Coco Gauff
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