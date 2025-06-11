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Sabri Sarıoğlu görevinden ayrıldı: Sosyal medyadan duyurdu

Sabri Sarıoğlu görevinden ayrıldı: Sosyal medyadan duyurdu

19:5911/06/2025, Çarşamba
AA
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Teknik direktör Sabri Sarıoğlu
Teknik direktör Sabri Sarıoğlu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarıoğlu, genç futbolculara teşekkür mesajı yayımladı.

Sabri Sarıoğlu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.


Sarıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını belirtti.


Genç futbolculara teşekkür eden Sarıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"150'nin üzerinde ay-yıldızlı formayı giymiş ve ardından bu kutsal görevde teknik direktörlük yapmış olmanın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. 2 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığım ekip arkadaşlarıma ve milli takım personeline teşekkür ederim. Aynı zamanda Türk futbolunun geleceği olan, bu uzun yolda yürüyüşlerinin ilk adımlarına tanık olduğum ve destek verdiğim her genç milli oyuncumuza minnettarım. Bu sürede her bir milli oyuncumuzla geçirdiğim her anın gururunu sonsuza kadar taşıyacağım. Onların Türk futboluna uzun yıllar emek vererek büyük başarılara başrol oynayacaklarına hiçbir şüphem yok."




#Sabri Sarıoğlu
#19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
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