Sağlam temeller atıyoruz
EXTREME SPORLAR

Sağlam temeller atıyoruz

Etnospor Kültür Festivali 2. gününde de büyük ilgi görüyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsediklerini söyledi. Erdoğan, “Etnospor’un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Sağlam temeller attığımızı, atmaya başladığımızı görüyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etnospor Kültür Festivali

Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsediklerini belirten Erdoğan, “Her sene misafir ülkeler ve spor dallarını aramıza davet ediyoruz. Bu sene Arjantin’in Pato sporu aramızda. Kırgız ve Kazakların oynadıkları Kökbörü sporuyla benzer özellileri olan bir spor dalı. Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Bu sene ilk defa çocukların beğenisine sunacağımız bir atlı okçuluk simülatörünü buraya getirdik. Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde bir Etnospor deneyim merkezi açacağız ve atlı okçuluk simülatörü olacak. Teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bir robotik kol üzerinde atın üzerine çocuk bindiği zaman adeta atın üzerinde ok atışı yapacak. Oldukça fazla çocuk etkinliği bulundurduk. Evrensel lezzetler bölgesi var, 16 ülkenin mutfaklarıyla İstanbullunun buluşmasını sağlayacağız. Etkinliklerimiz yağmurdan etkilenmeyecek. Hafta sonu yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Bilal Erdoğan (sağ)
Bilal Erdoğan (sağ)

SAĞLAM TEMELLER ATTIK

Gençlerin geleneksel sporlara olan ilgisine de değinen Bilal Erdoğan, “15 Temmuz’un hemen ardından insanların moral motivasyon olarak düşük oldukları bir zamanda, dar bir zamanda bir planlamayla bu işi yapmıştık. O zaman insanların teveccühünü görürken yaptığımız işin doğruluğunu anlamıştık. O günden bugüne her sene işi geliştirerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek bunu geliştirmenin mücadelesini verdik. İstanbul’un için de Etnospor’un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Verdiğimiz bu mücadele sağlam temeller attığımızı, atmaya başladığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

  • FALCAO VE MURİQİ RENK KATTI
  • Radamel Falcao ve Vedat Muriqi’nin ok atışıyla ilgili fikri sorulan Erdoğan, “Çocukların çok büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat’ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu bile farklı yerlere çekenler olabilir, önemli değil. Farklı bir keyif kattılar” diye konuştu. Bu arada Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da geleneksel sporları Türkiye’ye yaymak için uğraş verdiklerini söyledi.

Kadıköy'de soğuk duş
Kadıköy'de soğuk duş

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olarak sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi 342 gün sonra bitti. Maçın ilk dakikalarında geriye düştükten sonra oyunun büyük bölümünde atak oynayan sarı-lacivertliler, kilidi açacak golü bulamayınca mağlubiyetten kurtulamadı. 6. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson’dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla’nın çabasına rağmen fileleri havalandırdı: 0-1. 16’da Nazım Sangare’nin hatalı geri pasını kapan Max Kruse’nin sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi. 31’de ceza alanında Diego’nun eline çarparken, hakem VAR kararıyla taç atışıyla maçı yeniden başlattı. 54’de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aatif’ın yerden vuruşunu Altay parmaklarıyla uzanarak kornere çeldi. 58’de Mukairu’nun defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Hakan’ın vuruşunu Altay kornere çeldi. Kornerden gelen topta kaleci Altay iki hamlede topa sahips oldu. 61’de Emre’nin soldan ortasında bomboş durumdaki Zajc’ın vuruşu üstten auta çıktı. 68’de ceza sahasında Zajc’ın vuruşu kale önündeki Muriqi’ye çarptı, defans topu kornere gönderdi. 90+1’de Zajc’ın sert şutunu kaleci Boffin çelerek tehlikeyi önledi. Kruse yine İstiklal Marşı’nı okuduFenerbahçe’de, Antalya karşısında Galatasaray derbisinin ilk 11’inde değişiklik yapılmadı. Derbide kadro dışında kalan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide yine İstiklal Marşı’nı okudu. Bu arada maç sonu taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Max Kruse ile birlikte Ozan Tufan ve Zanka’nın çağrıya cevap vermesi dikkat çekti.Deniz taraftardan özür dilediMaç sonrası açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, taraftarlardan özür diledi. Tecrübeli futbolcu, “Beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Rakibe ilk yarı bir pozisyon geldi ve gol oldu. İkinci yarıda üstünlük bizdeydi. Bulduğumuz 3-4 pozisyonu gole çevirmemiz lazımdı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bir mağlubiyetle şampiyonluk yolunda olmamız değişmeyecek’’ dedi.Antalyaspor, Isaac’i unutmadıAntalyaspor, vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise’yi unutmadı. Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya “Rest in peace Isaac” (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı. 2005 yılında G.Birliği’ne gelen Isaac, Trabzonspor, Manisaspor, Karabükspor, Balıkesirspor ve Giresunspor’un yanı sıra 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.Galeri: Fenerbahçelileri üzen görüntü: İdmanı kale arkasından takip etti

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