Sağlam temeller atıyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsediklerini belirten Erdoğan, “Her sene misafir ülkeler ve spor dallarını aramıza davet ediyoruz. Bu sene Arjantin’in Pato sporu aramızda. Kırgız ve Kazakların oynadıkları Kökbörü sporuyla benzer özellileri olan bir spor dalı. Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Bu sene ilk defa çocukların beğenisine sunacağımız bir atlı okçuluk simülatörünü buraya getirdik. Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde bir Etnospor deneyim merkezi açacağız ve atlı okçuluk simülatörü olacak. Teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bir robotik kol üzerinde atın üzerine çocuk bindiği zaman adeta atın üzerinde ok atışı yapacak. Oldukça fazla çocuk etkinliği bulundurduk. Evrensel lezzetler bölgesi var, 16 ülkenin mutfaklarıyla İstanbullunun buluşmasını sağlayacağız. Etkinliklerimiz yağmurdan etkilenmeyecek. Hafta sonu yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

SAĞLAM TEMELLER ATTIK

Gençlerin geleneksel sporlara olan ilgisine de değinen Bilal Erdoğan, “15 Temmuz’un hemen ardından insanların moral motivasyon olarak düşük oldukları bir zamanda, dar bir zamanda bir planlamayla bu işi yapmıştık. O zaman insanların teveccühünü görürken yaptığımız işin doğruluğunu anlamıştık. O günden bugüne her sene işi geliştirerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek bunu geliştirmenin mücadelesini verdik. İstanbul’un için de Etnospor’un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Verdiğimiz bu mücadele sağlam temeller attığımızı, atmaya başladığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

FALCAO VE MURİQİ RENK KATTI

Radamel Falcao ve Vedat Muriqi’nin ok atışıyla ilgili fikri sorulan Erdoğan, “Çocukların çok büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat’ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu bile farklı yerlere çekenler olabilir, önemli değil. Farklı bir keyif kattılar” diye konuştu. Bu arada Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da geleneksel sporları Türkiye’ye yaymak için uğraş verdiklerini söyledi.