Spor Şampiyon Elena Rybakina
TENİS

Şampiyon Elena Rybakina

Elena Rybakina, Wimbledon Tek Kadınlar'da şampiyon oldu. Rus asıllı Kazak tenisçi, 2 milyon Sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şampiyon Elena Rybakina
Elena Rybakina

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur ile Rus asıllı Kazak Rybakina karşı karşıya geldi.

Grand slam finali oynayan ilk Afrikalı kadın tenisçi Jabeur ile büyük turnuvalarda finale yükselen ilk Kazak raket Rybakina arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.

Rakibinin 17 basit hatasına karşılık yalnızca 6 hata yapan Jabeur, 3 ve 9. oyunda servis kırdığı ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Rybakina, 2. setin başında bulduğu maçtaki ilk servis kırma puanını iyi değerlendirdi ve servis oyununu da alarak 2-0'lık skor avantajını yakaladı. Kortta daha iyi hareket etmeye başlayan ve hata sayısını azaltan Rybakina, 13 puan kazandıran vuruşa imza attığı seti 6-2 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Rüzgarı arkasına alan Rybakina, servis kırarak başladığı final setinde rakibine sadece iki oyun vererek üçüncü seti 6-2, toplam 1 saat 47 dakika süren maçı da 2-1 aldı.

Rybakina böylece grand slam turnuvası kazanan ilk Kazak tenisçi olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki raket, kariyerindeki ise 3. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kazak tenisçi ayrıca 2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

Rybakina, elde ettiği başarıdan sonra yaptığı açıklamada, "İkinci haftayı görebileceğimi beklemiyordum. Kazanmak gerçekten inanılmaz." ifadelerine yer verdi.

Suyun rengi kırmızıya döndü

Suyun rengi kırmızıya döndü

​Kurbanlıkların kanı derelere aktı, köpük tabakaları oluştu.
Görüntüler Türkiyeden

Görüntüler Türkiye'den

​Sürü halinde ortaya çıktılar: Koruma altına alınanlar listesinde.
Gözyaşları dualara karıştı

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram...

​Evlat nöbetindeki aileler bu bayrama da buruk girdi.

​Kahraman Mehmetçikten bayram mesajı: Biz her daim hazırız...

Srebrenitsa'da<br> alçak provokasyon

Srebrenitsa'da
alçak provokasyon

​Sırp askerlerinin fotoğraflarını yerleştirdiler.

Hastaları isyan ettirdi

Hastaları isyan ettirdi

'Bakmıyorum' diyen acil servis doktoruna tepki yağıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.