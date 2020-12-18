Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04 yönetiminin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

4. kez takımın başında

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak. 1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti. Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

Şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı, şimdi maç bile kazanamıyorlar Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Schalke 04 ise 11'inci hafta maçında FC Augsburg'a konuk oldu.Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine attığı golle FC Augsburg, Schalke 04 karşısında 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrenin başında Schalke 04, 52. dakikada Benito Raman'ın ayağından maçı 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında bu kez Schalke 04, Nassim Boujellab'ın attığı golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanacak ve Schalke 04 sezonun ilk galibiyetini alacak diye beklenirken, 90+3'te sahneye çıkan Marco Richter, FC Augsburg'un ikinci gölünü rakip ağlara bıraktı ve maçın sonucunu da 2-2 olarak belirledi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi. FC Augsburg deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 27 maça çıktı. Bu sezon 11 maçın ardından aldığı 4 beraberlikle sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, tabelanın son sırası olan 18. sıraya demir attı.Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Milan'a galibiyet için yetmedi (ÖZET)



