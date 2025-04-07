Selçuk İnan puan kaybının sebebini açıkladı

Teknik direktör Selçuk İnan
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe beraberliği sonrası konuştu. Son dakikada yedikleri golün üzücü olduğunu belirten İnan, Göztepe ikinci topları en iyi oynayan takım. Biz fazlasıyla geri çekildik." dedi.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.
Puan ya da puanlara çok ihtiyaç duyduklarını belirten İnan,
“Maça iyi başladık. Göztepe güçlü bir takım. Rakibimiz uzun toplarla oynuyordu, bizim de kapacağımız toplar önemliydi. İstediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdik. Ancak baskı sonucu rakip penaltı kazandı. Penaltı kaçınca ikinci yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Göztepe ikinci topları en iyi oynayan takım. Biz fazlasıyla geri çekildik. Son anlarda yediğimiz gol üzücüydü”
dedi.
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