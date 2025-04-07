Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Selçuk İnan puan kaybının sebebini açıkladı

Selçuk İnan puan kaybının sebebini açıkladı

23:187/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör Selçuk İnan
Teknik direktör Selçuk İnan

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe beraberliği sonrası konuştu. Son dakikada yedikleri golün üzücü olduğunu belirten İnan, Göztepe ikinci topları en iyi oynayan takım. Biz fazlasıyla geri çekildik." dedi.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.


Puan ya da puanlara çok ihtiyaç duyduklarını belirten İnan,
“Maça iyi başladık. Göztepe güçlü bir takım. Rakibimiz uzun toplarla oynuyordu, bizim de kapacağımız toplar önemliydi. İstediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdik. Ancak baskı sonucu rakip penaltı kazandı. Penaltı kaçınca ikinci yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Göztepe ikinci topları en iyi oynayan takım. Biz fazlasıyla geri çekildik. Son anlarda yediğimiz gol üzücüydü”
dedi.







#Selçuk İnan
#Gaziantep FK
#Göztepe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Petrol 4 yılın dibinde: Akaryakıta 2 TL'den fazla indirim yolda! 8 Nisan 2025 Benzin ve motorin fiyatlarında son durum