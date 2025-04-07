Selçuk İnan puan kaybının sebebini açıkladı

Puan ya da puanlara çok ihtiyaç duyduklarını belirten İnan,

“Maça iyi başladık. Göztepe güçlü bir takım. Rakibimiz uzun toplarla oynuyordu, bizim de kapacağımız toplar önemliydi. İstediğimiz birçok şeyi gerçekleştirdik. Ancak baskı sonucu rakip penaltı kazandı. Penaltı kaçınca ikinci yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Göztepe ikinci topları en iyi oynayan takım. Biz fazlasıyla geri çekildik. Son anlarda yediğimiz gol üzücüydü”