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Serdal Adalı TFF'ye seslendi: 'Biz de derbide Vincic'i istiyoruz'

Serdal Adalı TFF'ye seslendi: 'Biz de derbide Vincic'i istiyoruz'

Haber Merkezi
23:1221/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçına atanan Slavko Vincic'in kendilerinin oynayacağı derbilerde de görev almasını istedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah beyazlı takım 3-1 kazandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.


Başkan Adalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakemin atanmasını değerlendirdi ve Slavko Vincic'in ezeli rakipleriyle oynayacakları derbilerde de görev yapmasını talep etti. Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:


"Biz de derbilerimizde aynı hakemi istiyoruz"

"TFF Başkanımız bir açıklama yapmış tam inceleme vaktim olmadı. Özellikle hakem konusunda çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı Beşiktaş olarak aynı hakemin Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarımızda görev almasını istiyoruz. Şimdiden federasyon hazırlıklarını yapsın. Biz aynı hakemin yönetmesini istiyoruz. Ama güzel bir kapı açılmadı onu da söyleyeyim."



#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Slavko Vincic

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