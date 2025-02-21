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Slavko Vincic Galatasaray-Fenerbahçe derbisine nasıl atandı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

Slavko Vincic Galatasaray-Fenerbahçe derbisine nasıl atandı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı

22:3121/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
AA
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Slavko Vincic
Slavko Vincic

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinine atanan Sloven hakem Slavko Vincic'in önceden ayarlandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Vincic'in önceden ayarlandığı" iddialarını yalanladı


Başkan Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi için gerçekleştirdikleri hakem atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Yabancı hakem için "hiçbir yerden resmi başvuru gelmediğini" belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına bir hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya ve Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. Son olarak Bosna Hersekli ve Sloven hakem vardı. Bosna Hersekli gelirse büyük sıkıntı çıkar diye düşündük çünkü Fenerbahçe'nin forveti (Edin Dzeko) Bosna Hersekli. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Bu nedenle Sloven hakeme döndük." ifadelerini kullandı.





#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Slavko Vincic

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