​Şike kumpasında ceza yağdı: Karaca’ya 1406 Ardıç’a 1972 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

HİDAYET KARACA’YA CEZA YAĞDI

Buna göre, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, 166 kez “resmi belgede sahtecilik” ve 91 kez “iftira” suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı. FETÖ’nün “futbolda şike” soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, “silahlı terör örgütüne yardım etmek”, 91 kez uygulanmak üzere “iftira” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazmi Ardıç

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 74 kez “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, 86 kez “iftira” ve 148 kez “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.

SANIK SAYISI 88’E DÜŞMÜŞTÜ

FETÖ’nün, Futbolda Sözde Şike Soruşturması’nda kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada 20’nci celse 17 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında görüldü. Davanın açıldığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmada, firari sanıklar ile haklarında yalnızca “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış, böylece sanık sayısı 88’ye düşmüştü. Dosyası ayrılan 5 sanık yönünden görülen davanın 30 Aralık 2020 tarihli duruşmasında karar açıklanmıştı.

Fenerbahçe açısından tarihi bir gün

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Futbolda şike kumpası” davasının kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç şunları söyledi: “Üzülerek söylüyorum. Fenerbahçe açısından tarihi bir gün, keşke bugünleri yaşamasaydık. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay’dan kararı bekliyoruz. Bir şey değişeceğini sanmıyorum. Mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kızgınız ve kırgınız. Bu kızgınlık ve kırgınlık, bu camia hakkını alana kadar devam edecektir. Bu terör örgütünün (FETÖ) en önemli ayağı medyasıydı. Bugün hiç utanmadan bu örgüte lanet okuyanlar, o süreçte isteyerek bunların maşası oldular. Bunlarla da hesaplaşmalıyız. Gücümüz milyonlarca taraftardan gelmektedir. Bunları yaptıklarına pişman edeceğiz. Kulübün zararlarını bir şekilde telafi etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti, bunların en sonuncusunu temizleyene kadar bu bilinçle üstüne gitmelidir.”