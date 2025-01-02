Sivasspor Antalya kampında taktik çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların bugünkü yapılan antrenmanında taktik ağırlıklı programlar üzerine duruldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen günün 2. antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.