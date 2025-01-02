Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor Antalya kampında taktik çalıştı

Sivasspor Antalya kampında taktik çalıştı

22:552/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sivasspor
Sivasspor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların bugünkü yapılan antrenmanında taktik ağırlıklı programlar üzerine duruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen günün 2. antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.


Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Antalya hazırlık kampı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı, ilk iftar ve sahur hangi gün?