Sivasspor Süper Lig'de 900 puana ulaştı

Süper Lig'de bugüne kadar 651 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 240 galibiyet, 180 beraberlik ve 231 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 884 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 899 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, maç başına 1,38 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Süper Lig'in başlangıç yılı olan 1959 sezonundan bugüne kadar toplam 77 takım mücadele etti.