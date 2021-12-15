Spor Stephen Curry NBA tarihinin 3 sayılık basket rekorunu kırdı
NBA

Stephen Curry NBA tarihinin 3 sayılık basket rekorunu kırdı

Üçlük sayısını 2977'ye yükselten 33 yaşındaki Curry'nin, 1300 normal sezon maçına çıkan Allen'ın 2973 sayılık rekorunu ele geçirmesi için 789 karşılaşma yetti.

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Haber Merkezi AA
Stephen Curry NBA tarihinin 3 sayılık basket rekorunu kırdı
Stephen Curry

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, normal sezon kariyerinde 2973 üç sayılık basket atan Ray Allen'a ait Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. 3 şampiyonluk kazanan ve 2 kez normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Curry, New York Knicks ile karşılaştıkları maçta tarihe geçti.

789 karşılaşma yetti

Aktif kariyerini 2016'da noktalayan Allen'ın rekorunu kırmak için 2 üç sayılık baskete ihtiyacı olan Curry, 105-96 kazandıkları Knicks deplasmanında 14'te 5 üç sayı isabetiyle 22 sayı attı. Mücadele sonunda üçlük sayısını 2977'ye yükselten 33 yaşındaki Curry'nin, 1300 normal sezon maçına çıkan Allen'ın unvanını ele geçirmesi için 789 karşılaşma yetti.

Suns ve Nets, rakiplerini uzatmada yendi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 111-107, Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets ise sahasında Toronto Raptors'ı 131-129 mağlup etti.

Suns'ta Deandre Ayton 28 sayı, 13 ribaunt, Chris Paul de 24 sayı, 14 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı.

Arka arkaya 3. galibiyetini alan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant 34 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptı. Patty Mills de 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Lig liderliği için Phoenix Suns ile çekişen Warriors'ta Jordan Poole 19, Andrew Wiggins 18 sayılık katkıda bulundu.

Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Knicks'in all-star forveti Julius Randle, 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.
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