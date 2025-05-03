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Su jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Su jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

16:203/05/2025, Cumartesi
AA
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Yarışlar, 10 Mayıs'ta antrenman seanslarıyla başlayacak.
Yarışlar, 10 Mayıs'ta antrenman seanslarıyla başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, 10-11 Mayıs'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenecek organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya gelecek.


Organizasyona Türkiye ve yurt dışından katılacak 50'den fazla sporcu, flyboard, motosurf ve su jetinde kategorilerinde dereceye girme mücadelesi verecek.


Yarışlar, 10 Mayıs Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Aynı gün su jeti yarışlarında ilk etaplar gerçekleştirilecek. 11 Mayıs Pazar günü ise flyboard ve motosurf yarışları yapılacak.

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