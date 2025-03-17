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Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı | İZLE

Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı | İZLE

20:2617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçlarında gerçekleşen VAR incelemelerinin konuşmaları yayınlandı.

Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR kayıtlarını açıkladı.


Galatasaray-Antalyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçlarında hakemler monitöre gitmişti.
İşte iki karşılaşmada gerçekleşen VAR diyalogları;

Konyaspor - Beşiktaş maçında Melih Bostan'ın kırmızı kartı
VAR:
"Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin."
Ali Şansalan:
"Tamam gördüm."
VAR:
"Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet."
Ali Şansalan:
"Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat"
VAR:
"Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü."
Ali Şansalan:
"Oynat. Sarı kart iptal."
TÜMOSAN Konyaspor'un kırmızı kart - Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonların görüntüsü.
Galatasaray - Antalyaspor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltı
VAR:
"Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak."
Ozan Ergün:
"Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok."
VAR:
"Evet, anlaşıldı kartsız penaltı."






#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#VAR kayıtları

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