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Spor

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak. Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, yarın saat 20.00'de yapılacak.

22:03 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
Sergio Perez ve Evra

Sergio Perez ve Evra

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.265 saniyelik derece elde eden Perez, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Monakolu Charles Leclerc (Ferrari), liderin 0.155 saniye gerisinde ikinciliği, Perez'den 0.465 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Yarış yarın akşam

Bu arada Bahreyn'deki ilk yarışı kazanan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull), aracındaki sorun nedeniyle ikinci seansta elendi ve 15. sırayı aldı.

Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, yarın saat 20.00'de yapılacak.



#Sergio Perez
#Formula 1
#Suudi Arabistan
29 dakika önce
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