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Spor

TFF'den Ermenistan maçı açıklaması: Bilet satılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacka Ermenistan - Türkiye maçında Türk taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

20:10 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ermenistan-Türkiye maçı 25 Mart'ta oynanacak

Ermenistan-Türkiye maçı 25 Mart'ta oynanacak

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı. Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını paylaştı.

Milli Takım'ın Euro 2024 Elemeleri maçları:

25 Mart Cumartesi | Ermenistan - Türkiye

28 Mart Salı | Türkiye - Hırvatistan



#TÜRKİYE
#Ermenistan
#EURO 2024
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