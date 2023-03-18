TFF'den Ermenistan maçı açıklaması: Bilet satılmayacak

Ermenistan-Türkiye maçı 25 Mart'ta oynanacak
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı. Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağını paylaştı.
Milli Takım'ın Euro 2024 Elemeleri maçları:
25 Mart Cumartesi | Ermenistan - Türkiye
28 Mart Salı | Türkiye - Hırvatistan