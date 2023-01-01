Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, bronz madalya müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, müsabakada Ligeti'yi 5-0 mağlup etti. Taha Akgül, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı.