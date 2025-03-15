Taner Taşkın: 6 puanlık bir maç oynadık

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Haftalardan beri kazanamıyorduk, özellikle kendi sahamızda. Geçen hafta Esenler karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi. Bu hafta Pendikspor ile 6 puanlık bir maç oynadık. Pendikspor’un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı çok iyi oynadık ve 1-0 önde kapattık. İkinci yarı sıcak havaya rağmen iyi bir mücadele oldu. Oyuncular çok motiveydi, gol yemek istemiyorlardı. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Bugün çok mutluyuz. Milli maç arası var. 3 günlük izni iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.