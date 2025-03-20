Tek bayrak tek yürek

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyet alınamadığnı belirterek, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek, tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor" dedi.

KENDİMİZİ KANITLAYACAĞIZ

Macaristan ile ilgili değerlendirmeler yapan Montella, "Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Topları kapınca güçlü yanları var. Duran toplarda iyiler. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık. Biz de kendimizi kanıtlamak, Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

TEMPOMUZU ARTIRMALIYIZ

Takım olarak geliştirmeleri gerek noktadan bahseden Montella, "Geliştirmemiz gereken yer tempo. Duraksanarak oynanan futbolla, tempolu futbol arasında fark oluyor. Önemli olan bizim ne yaptığımız" dedi. İtalyan çalıştırıcı Arda Güler için, "Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Yeteneklerini hepimiz biliyoruz" diye konuştu. En iyi durumda olan futbolcuları milli takıma davet ettiklerini de belirten Montella, “Form durumlarını takip ediyoruz. Kapımız herkese, yetenekli futbolculara açık" ifadelerini kullandı.

Milliler avantaj peşinde

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Bu maçın rövanşı pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek. Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki takım bugüne kadar 15 kez karşılaşırken, Türkiye 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol atıp, 29 gol yedik.







