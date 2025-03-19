Genç Milliler ilk maçından mağlup ayrıldı

İkinci yarıda İsviçre Llukes'un 48. dakikadaki golüyle maçta 2-1 öne geçerken, Türkiye 65. dakikada Hasan Ege Akdoğan'la eşitliği yakaladı ancak İsviçre 69. dakikada Llukes'un penaltıdan kaydettiği golle maçı 3-2 kazandı.

Milliler, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Turu'nda bir sonraki maçını 22 Mart Cumartesi günü Çekya ile oynayacak.