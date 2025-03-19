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Genç Milliler ilk maçından mağlup ayrıldı

Genç Milliler ilk maçından mağlup ayrıldı

23:3919/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Genç Milliler, İsviçre'ye ilk tur maçında 3-2 yenildi.
Genç Milliler, İsviçre'ye ilk tur maçında 3-2 yenildi.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur ilk maçında İsviçre'ye 3-2 mağlup oldu.

İsviçre'nin Baden kentindeki Esp Stadı'nda oynanan mücadelede milliler 43. dakikada Oğuzhan Ertem'in golüyle 1-0 öne geçti. İsviçre 45+3'te Nico Lazri'nin golüyle eşitliği sağlarken taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.


İkinci yarıda İsviçre Llukes'un 48. dakikadaki golüyle maçta 2-1 öne geçerken, Türkiye 65. dakikada Hasan Ege Akdoğan'la eşitliği yakaladı ancak İsviçre 69. dakikada Llukes'un penaltıdan kaydettiği golle maçı 3-2 kazandı.


Milliler, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Turu'nda bir sonraki maçını 22 Mart Cumartesi günü Çekya ile oynayacak.


#Türkiye
#İsviçre
#UEFA 17 Yaş Altı Şampiyonası

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