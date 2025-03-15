TMOK'un yeni başkanı belli oldu

Ahmet Gülüm
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa Ahmet Gülüm seçildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Gülüm başkanlığa seçildi.
Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Uğur Erdener ile aday Ahmet Gülüm başkanlık için yarıştı.
Toplam 338'in oyun 185'ini alan Ahmet Gülüm, başkanlığa seçildi. Uğur Erdener 150 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
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