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Türkiye Snowboard Şampiyonası Erciyes'te başladı

Türkiye Snowboard Şampiyonası Erciyes'te başladı

20:2214/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Snowboard Şampiyonası
Türkiye Snowboard Şampiyonası

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası, Kayseri'de başladı.


Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 12 ilden 160 sporcu, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti.


Şampiyona, yarın yapılacak paralel slalom yarışlarıyla sona erecek.





#Türkiye Snowboard Şampiyonası
#Türkiye Kayak Federasyonu
#Kayseri Erciyes Kayak Merkezi

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