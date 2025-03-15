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Türkiye birinciliği madalyasını Filistin’e destek için bağışladı

Türkiye birinciliği madalyasını Filistin’e destek için bağışladı

14:4015/03/2025, Cumartesi
IHA
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Türkiye birinciliği madalyasını Filistin’e destek için bağışladı
Türkiye birinciliği madalyasını Filistin’e destek için bağışladı

11 yıldır Wushu Kung Fu ile ilgilenen genç sporcu Yusuf Sadi Açar, gerçekleştirilen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Yıllardır çalışıp elde ettiği madalyayı Filistin direnişine destek, Gazze halkına moral vermek adına bağışladı.

11 yıldır Wushu Kung Fu ile ilgilenen genç sporcu Yusuf Sadi Açar, 2025 yılının şubat ayında gerçekleştirilen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Uzak doğu dövüş sanatlarından olan Wushu Kung Fu’da Türkiye birincisi olan 18 yaşındaki Yusuf Sadi Açar, yıllardır çalışıp elde ettiği madalyayı Filistin direnişine destek, Gazze halkına moral vermek adına bağışladı.


Türkiye birinciliğinin yanı sıra Balkan ülkelerinde de çeşitli dereceler elde eden Açar, kendisi için büyük manevi değere sahip olan birincilik madalyasını Filistin Vakfı aracılığı ile Filistin’e destek için bağışladı.


Yapılan bağışın ardından Filistin Vakfı yetkilileri de Yusuf Sadi Açar’a Kudüs levhası hediye takdiminde bulundu.

#Filistin
#Wushu Kung Fu
#Yusuf Sadi Açar

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