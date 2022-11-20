Spor Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı
MOTOR SPORLARI

Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci sırada tamamladı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’da sezonu ikinci olarak tamamladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Toprak Razgatlıoğlu sezonu ikinci tamamladı!
Toprak Razgatlıoğlu

Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonu ikinci sırada noktaladı.

11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike’da Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplayarak dünya ikincisi oldu. Sezon boyunca 29 kez podyuma çıkmayı başaran Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçti. Dokuz kez ikincilik elde eden Toprak, altı kez podyumun son basamağında yer aldı.

Sporcu, Britanya ve Endonezya’daki yarışlarda üçte üç yapmayı başardı. Sezonu 601 puanla Alvara Bautista birinci olarak tamamlarken, 502 puan toplayan Jonathan Rea ise üçüncü oldu.


Icardi ve Rashica'nın bonservisleri belli oldu
SPOR
Icardi ve Rashica'nın bonservisleri belli oldu

Karim Benzema Dünya Kupası'nda yer alamayacak
SPOR
Karim Benzema Dünya Kupası'nda yer alamayacak

Bonservisleri belli oldu

Bonservisleri belli oldu

​Galatasaray'da Icardi ve Rashica için istenen meblağlar ortaya çıktı.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​Karim Benzema, sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacak.
Çekyayı 2-1 yendik

Çekya'yı 2-1 yendik

​A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Ortak paylaşım yaptılar

Ortak paylaşım yaptılar

​Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, sosyal medya üzerinden ortak paylaşım yaptı.
Saha değil <br>patates tarlası

Saha değil
patates tarlası

​Alanyaspor-Fenerbahçe U19 maçında tepki çeken görüntü.
'Ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür'

'Ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür'

​FIFA Başkanı Infantino Katar eleştirileri hakkında sert konuştu.
Parmaklarını kırdı

Parmaklarını kırdı

Pascal Nouma taraftara saldırdı
Boey isyan etti

Boey isyan etti

Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi.
'Barcelona oyuncusu'

'Barcelona oyuncusu'

Genç teknik adamdan, Arda Güler için övgü dolu sözler.
'Hedefimiz <br>gruptan çıkmak'

'Hedefimiz
gruptan çıkmak'

​Seferovic, Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zirve Brezilya'nın

Zirve Brezilya'nın

Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.
'Sürpriz yapabilirler'

'Sürpriz yapabilirler'

​Wenger ve Kaka'dan Dünya Kupası tahmini.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.