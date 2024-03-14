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Spor

Derbiyi Meler yönetecek

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor’un, Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

11:45 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:53 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Trabzonspor’un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi de Halil Umut Meler oldu.


Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek


16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu


17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler







#Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Halil Umut Meler
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