Fırtına'da geri sayım başladı

Süper Lig'in 30. haftasının sonucu merakla beklenen karşılaşmasında pazar günü Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor. İlk yarım saatlik bölümü basına ve taraftarlara açık olan dünkü antrenmandan sonra kapılarını dış dünyaya kapatan bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Hüseyin ile Onuachu dışında eksik bulunmazken, Meunier'in sakatlığı ise can sıktı. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan Orsic'in ise hazır olmadığı belirtildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaptığı değerlendirmede, "Taraftarlarımız destek verince Trabzonspor her zaman fark yaratmıştır. Pozitif destek gerek. Hedeflerimizin içindeyiz. Trabzonspor ve Fenerbahçe ülkenin en önemli takımları. Birçok kez karşılaştılar. Bundan sonra da karşılaşacaklar. Taraftarlar bizlere ne zaman enerjilerini verse biz karşılığını aldık. Topun daha fazla oyunda kaldığı ve futbolun konuşulduğu bir müsabaka arzuluyoruz. Moralimiz yüksek şekilde maça çalışıyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.