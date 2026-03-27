Trabzonspor günü çift antrenmanla kapattı

19:5827/03/2026, Cuma
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, rondoyla sona erdi. Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Bu arada antrenmanı izlemeye gelen özel gereksinimli çocuklar, idman öncesinde futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.




