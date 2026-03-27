Türkiye Kupası çeyrek final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle:
21 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
