Türkiye Kupası çeyrek final programı belli oldu

16:5727/03/2026, Cuma
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle:

21 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)




