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İstanbullulara kritik uyarı: O metro hattı 4 gün boyunca kapalı olacak

İstanbullulara kritik uyarı: O metro hattı 4 gün boyunca kapalı olacak

13:0614/06/2026, Pazar
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M11 Metro hattında zorunlu mola: İşte İstanbulluları bekleyen 4 günlük sürecin detayları
M11 Metro hattında zorunlu mola: İşte İstanbulluları bekleyen 4 günlük sürecin detayları

İstanbul ulaşım ağının en stratejik noktalarından biri olan M11 Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı'nda, yeni istasyonların sisteme entegrasyonu sebebiyle bugünden itibaren 4 günlük kesintisiz bir kapanma süreci başlıyor. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan resmi uyarıya göre, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının devreye alınması için hayati önem taşıyan sinyalizasyon testleri nedeniyle 14-18 Haziran tarihleri arasında seferlere tamamen ara verilecek ve vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına ulaşım rotalarını yeniden planlamaları gerekecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İstanbul şehir içi ulaşımının en önemli güzergahlarından biri olan M11 Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak vatandaşlar için kritik bir duyuru paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu hat üzerinde 14 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında tam 4 gün boyunca kesintisiz olarak sefer yapılamayacak. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ulaşım planlamalarını bu zorunlu araya göre şekillendirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kapanmanın nedeni sinyalizasyon ve entegrasyon süreçleri

Ulaşımda uygulanacak bu geçici durdurma kararının temel nedeni,entegrasyon prosedürleri olarak bildirildi. İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın devam eden inşaat faaliyetleri çerçevesinde, özellikle Halkalı-Arnavutköy bölümünde hayati önem taşıyan sinyalizasyon testleri gerçekleştirilecek. Yeni kurulan sistemlerin güvenli bir şekilde devreye alınabilmesi için planlanan bu teknik işlemler, tren trafiğinin söz konusu güzergahta tamamen durdurulmasını gerektiriyor.

Seferler 18 Haziran gecesi normale dönecek

TCDD Taşımacılık tarafından kamuoyu ile paylaşılan takvime göre, hat üzerindeki kesinti 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu dört günlük süreçte istasyonlar yolcu girişine tamamen kapalı tutulacak ve hatta hiçbir şekilde tren seferi düzenlenmeyecek. Gerçekleştirilecek test ve devreye alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından M11 Metro Hattı'nın, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla yeniden aktif hale gelmesi planlanıyor.



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