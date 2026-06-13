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İstanbul trafiğine 'bisiklet turu' ayarı: Üç ilçede bazı yollar kapatılacak

İstanbul trafiğine 'bisiklet turu' ayarı: Üç ilçede bazı yollar kapatılacak

23:2213/06/2026, Cumartesi
AA
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Üç ilçede trafiğe kapatılacak yollara alternatif güzergahlar belirtildi.
Üç ilçede trafiğe kapatılacak yollara alternatif güzergahlar belirtildi.

İstanbul'da yarın düzenlenecek olan "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

İstanbul'da düzenlenecek "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" etkinliği nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçeyi kapsayan etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Alternatif güzergahlar açıklandı

Etkinlik nedeniyle yarın saat 09.00'dan program bitimine kadar Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan, Tersane caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek.



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