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Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR kayıtları açıklandı: İki penaltıyı iptal etmişti

Trabzonspor-Hatayspor maçının VAR kayıtları açıklandı: İki penaltıyı iptal etmişti

20:2711/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçındaki iptal edilen iki penaltı pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR kayıtlarını açıkladı.


Trabzonspor-Hatayspor maçında mücadelenin hakemi Alper Saka iki penaltı pozisyonunda VAR hakeminin daveti üzerine monitöre gitmişti. Federasyon bu iki pozisyonda gerçekleşen hakem diyaloglarını yayınladı.


29'ncu dakikada savunmada Kilama kayarak topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını göstermiş ardından inceleme sonrası iptal etmişti.

İşte Kilama'nın elle oynadığı pozisyonun VAR diyalogları:

VAR: Alper sahada inceleme öneriyorum. Dize teması göstereceğim ve sonra sapma var kolda.

Alper Akarsu: Diğer açı lütfen. Evet. Tamam görüyorum. Kararım penaltı iptali. Teşekkür ederim.


49'ncu dakikada Simon Banza ceza sahası içerisinde Kilama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem Alper Akarsu, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını iptal etti.

İşte Kilama-Banza arasında yaşanan pozisyonun VAR diyalogları:

VAR: Alper sahada inceleme öneriyorum. Penaltı yok. İki açı göstereceğim.

Alper Akarsu: Tamam ekrandayım.

VAR: Tamam, sana ilk açıyı gösteriyorum.

Alper Akarsu: Oynat lütfen. Diğer açı.

VAR: İki numaralı açıyı gösteriyorum ve sonra normal hızda gösteriyorum.

Alper Akarsu: Görüyorum, kararım penaltı iptali, teşekkür ederim.








#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig Var Kayıtları
#Hatayspor

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