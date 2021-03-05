​Trabzonspor Kasımpaşa’dan 3 puanla döndü​

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Trabzonspor, karşılaşmayı Djaniny ve Bakasetas’ın golleriyle mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise Yusuf Erdoğan’dan (Pen) geldi. 5. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi.
- 24. dakikada Brecka sol tarafta topu Djaniny’e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1. 38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Yusuf Erdoğan’ın yerden içeriye çevirdiği top Berat’ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı verdi. 39. dakikada topun başına geçen Yusuf Erdoğan’ın vuruşu filelerle buluştu.
1-1. 61’de sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe düşen topu Djaniny indirdi. Nwakaeme yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. 72’de savunma arkasına atılan topa hareletlenen Djaniny’nin vuruşunda kaleciden seken top kaleye yöneldi. Kasımpaşa savunması topu çizgiden çıkarttı. Seken topla buluşan Bakasetas, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
TFF’yi FIFA’ya şikayet ediyoruz
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa’yı 2-1 yendikleri maçın ardından ligdeki hakem hatalarını değerlendirdi. Ağaoğlu, “Tepeden tırnağa aykırı atamalar yapılıyor, bunların hepsini derledik, dosyayı hazırladık. Trabzonspor olarak bunun mücadelesini 2-3 senedir veriyoruz, düzelmesi yönünde uyarıyoruz ve çaba gösteriyoruz. Türkiye’de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA’ya yapıyoruz. Diğer kulüpler de FIFA’da mücadele etsin” dedi.