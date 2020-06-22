Trabzonsporluları çıldırtan karar: Hakem önündeki faulü görmedi

Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçın 27. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı.

Bordo mavililerde genç oyuncu Abdülkadir Ömür topun hakimiyetini alıp gole gideceği bir pozisyonda Caulker'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda devam kararı verirken sonrasında yaşanan ikili mücadele esnasında Alanya lehine faul düdüğü çaldı.

Pozisyona oldukça yakın olan Sörloth, düdük sonrasında mücadelenin hakeminin yanına koşarak pozisyonun faul olduğu konusunda tepki gösterdi.

İşte Trabzonsporluların faul itirazlarında bulunduğu ve faulden doğabilecek olan olası kırmızı kart bekledikleri o pozisyon;