Transferde gaza basacak

Sarı-kırmızılı takımda İcardi’nin sakatlığı, Batshuayi’nin formsuzluğu sebebiyle forvet alınacak. Jelert’in yetersiz performansı sebebiyle sağ bek için de girişimler sürüyor. Sara’nın yokluğunda orta sahada yaşanan düşüş sebebiyle bir de orta saha transferi düşünülüyor. Rennes’le görüşen Nelsson’un ayrılması halinde bir de stoper transferi gerçekleştirilecek.