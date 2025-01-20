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Transferde gaza basacak

Transferde gaza basacak

04:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
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Hatayspor karşısındaki puan kaybının ardından Galatasaray, transferleri hızlandırmak için düğmeye bastı. Transfer için en az 4 bölge belirleyen sarı-kırmızılılar, iç transferde de sözleşmeleri acilen iyileştirecek.

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı sonrası transfer planlamasında değişikliklere gitti. Ara transferde acele etmeden uygun maliyetli transferler yapmaya çalışan sarı-kırmızılılar, işlerin hızlandırılması adına düğmeye bastı. Hatayspor maçında yedek kulübesinin yetersizliği öne çıkması sonrası, transferde hızlı olma kararı alındı.

EN AZ 4 TRANSFER

Sarı-kırmızılı takımda İcardi’nin sakatlığı, Batshuayi’nin formsuzluğu sebebiyle forvet alınacak. Jelert’in yetersiz performansı sebebiyle sağ bek için de girişimler sürüyor. Sara’nın yokluğunda orta sahada yaşanan düşüş sebebiyle bir de orta saha transferi düşünülüyor. Rennes’le görüşen Nelsson’un ayrılması halinde bir de stoper transferi gerçekleştirilecek.

YENİ SÖZLEŞMELER VERİLECEK

Galatasaray Kulübü, iç transfer konusunda da düğmeye basacak. Abdülkerim Bardakcı ve Metehan Baltacı’nın sözleşmelerinde iyileştirmeler yapan sarı-kırmızılılar; Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile de yeni kontratlar imzalayacak.



#Futbol
#Spor
#Galatasaray

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