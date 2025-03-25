TÜMOSAN Konyaspor'da tek hedef galibiyet

Aldıkları galibiyetin önemine işaret eden Kaymak, "Maçtan önce bir hafta boyunca tesislerdeydik. Futbolcularla bir aradaydık. Futbolcuların böyle bir ruhla sahaya çıkacağı belliydi. Güzel futbol oynadık. 9 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk. İyi bir savunma yaparak sahadan 3 puanla ayrıldık" diye konuştu.

"Önümüzde içeride 2 kritik maç var; Gaziantep FK ve Göztepe maçları. Bu maçlarda hedef mutlak 3 puan. Kolay maç yok. Hangi takım olduğu önemli değil. Bazıları şampiyonluğa bazıları UEFA'ya oynuyor. Bazıları da düşme hattında. Bütün maçların zor olacağını düşünüyorum. Gaziantep FK ile evimizde oynanacağız. Sonra RAMS Başakşehir deplasmanına gideceğiz. O da zor maç ama puan ya da puanlarla ayrılmayı istiyoruz. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Artık kulübün diğer sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Önümüzdeki yatırımlara başlamak istiyoruz. Bu 4 hafta bizim için önemli."