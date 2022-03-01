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Türkiye Yunanistan'a yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Metecan Birsen:"Küçük detaylarla maçı kaybettik" Milli oyuncu Oğuz Savaş, "Maçın sonu geldiğinde yorgunlukla çok basit hatalar yaptık"

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Haber Merkezi AA
Türkiye Yunanistana yenildi
Türkiye 76-67 Yunanistan

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları Metecan Birsen ile Oğuz Savaş, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Metecan Birsen, galibiyet için büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Küçük detaylarla maçı kaybettik." dedi.

Takımımıza inanıyorum

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Önümüzde şimdi iki maç daha var. Onlara odaklanıp gruptan çıkmak istiyoruz. Takımımıza inanıyorum."

"İki maçta da çok iyi mücadele ettik"

"Üçüncü periyotta konsantrasyon kaybıyla 15 sayı geriye düştük. Sonra geri dönmek için çok iyi efor sarf ettik. Maçın sonu geldiğinde yorgunlukla çok basit hatalar yaptık. Top kayıpları oldu."

"Maalesef yenildik. Bundan sonra yapmamız gereken şey sonraki iki maçı kazanarak gruptan çıkmaya çalışmak. İki maçta da çok iyi mücadele ettik. Hem burada hem orada. Ama olmadı. Çok güzel bir atmosfer de vardı, seyirci de vardı. Keşke kazanıp onlara bir galibiyet hediye edebilseydik."

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