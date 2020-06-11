PTT 1.LİG

Türkiye'nin futbolcu fabrikası: Bursaspor

Bursaspor Kulübü altyapısı, son yıllarda onlarca futbolcuyu hem A Takım hem de Milli Takım seviyesine kazandırmayı başardı.

Haber Merkezi AA
Yeşil-beyazlıların Türk futboluna kazandırdığı son yıldız adayı Burak Kapacak

Yeşil-beyazlıların Türk futboluna kazandırdığı son yıldız adayı Burak Kapacak

Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Süper Lig şampiyonluğu bulunan, Türk futbol tarihinde 'Dört Büyükler' olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor, son yıllarda altyapısından yetişen futbolcularla adından söz ettiriyor.

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin kapılarını hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok 'scout' ekibine aralayan yeşil-beyazlı ekip, hem maddi olarak kazanç elde ediyor hem de genç oyuncuların hayallerinin peşinden koşmasına imkan tanıyor.

Kulüpten alınan verilere göre, son 10 yılda Milli Takım düzeyine 150'ye aşkın genç futbolcu kazandırıldı. En az TFF 1. Lig düzeyinde olmak üzere ise 70'ten fazla futbolcu profesyonel sözleşmelere imza atarak forma şansı buldu.

Zor geçen sezonun 'kurtarıcıları' genç futbolcular olacak

Kötü geçen 2018-2019 sezonun ardından TFF 1. Lig'e düşen ve zor zamanlar geçiren Bursaspor'a can suyu yine genç oyuncular oldu.

Ligin ilk haftalarında transfer yasağı nedeniyle kadrosunu genişletemeyen Bursa temsilcisi, altyapıdan bir çok oyuncuya şans tanıdı. Genç oyuncuların da katkısıyla Bursaspor, Süper Lig yolunda bir çok galibiyete imza atarak üst sıralara oynadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin tekrar başlamasıyla, 24 kişilik takım kadrosunda 12 altyapıdan gelen futbolcu da şans bulacak ve kritik sezon bu şekilde tamamlanacak.

Bursaspor altyapısı
Bursaspor altyapısı

Son yıllarda kaleciler öne çıkıyor

Bursaspor'un son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı kaleciler de dikkati çekiyor.

Altyapıdan yetişen ve yeşil-beyazlı takımda forma giydikten sonra başka takımlara transfer olan Harun Tekin, Altay Bayındır, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer A Milli Takım'a davet alan isimlerde arasında yer buldu.

Bursaspor altyapısından yetişen Harun Tekin ve Altay Bayındır, kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürüyor.
Bursaspor altyapısından yetişen Harun Tekin ve Altay Bayındır, kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürüyor.

Bursaspor Kulübü altyapından son yıllarda yetişmiş ve adından söz ettirmiş bazı futbolcular ise şöyle:

  • Zeki Çelik (Lille)
  • Altay Bayındır (Fenerbahçe)
  • Serdar Aziz (Fenerbahçe)
  • Enes Ünal (Real Valladolid)
  • Ozan Tufan (Fenerbahçe)
  • Volkan Şen (Adana Demirspor)
  • Sercan Yıldırım (Kulüpsüz)
  • Muhammet Demir (Gaziantep FK)
  • Ertuğrul Ersoy (Le Havre)
  • Emre Taşdemir (Galatasaray)
  • Eren Albayrak (Antalyaspor)
  • Okan Kocuk (Galatasaray)
  • Muhammed Şengezer (Adana Demirspor)
  • Harun Tekin (Fenerbahçe)

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