Türkiye'nin konuştuğu hakem Mustafa Öğretmenoğlu'yla ilgili şoke eden detay

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fatih Terim, Marcao ve Roco'nın kırmızı kart gördüğü mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, karşılaşmada verdiği kararlarla maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Terim'e kırmızı kart

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin!" diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız!" diye bağırdı.





Karagümrük, maçı 10 kişi tamamladı

Fatih Karagümrük'te maçın son anlarında Enzo Roco kırmızı kart gördü.

Maçın 90+5. dakikasında Galatasaray'ın attığı penaltı golünün ardından itirazlarından dolayı sarı kart gören Şilili savunma oyuncusu, 4 dakika sonra yine itirazdan dolayı bir kez daha sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı karttan oyun dışında kaldı.

Marcao'ya maç bittikten sonra kırmızı kart

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, müsabakanın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından rakip takım oyuncularıyla tartışan Marcao, soyuna odasına giderken hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Koronavirüsü yenip maça çıkmış



Karşılaşmanın ardından maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'yla ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. Koronavirüsü yenen 42 yaşındaki hakemin hastalıktan çıkar çıkmaz Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına atandığı bildirildi.

"Böyle bir maça atanmasına şaşırdım"





Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban konuyla ilgili, "Mustafa Öğretmenoğlu koronavirüse yakalanmıştı. Bu rahatsızlığı semptomlu geçirdi. Öyle bir rahatsızlığın ardından Karagümrük-Galatasaray gibi ciddi efora ihtiyaç duyulan bir maça atanmasına şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü: "Sen nasıl hakemsin?" Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada adeta çılgına döndü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, mücadele içerisinde yaşanan bir pozisyonda kendisine itiraz eden Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.69. dakikada kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyuldu.Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki gösterdi.Terim, kırmızı kart gördüğü için Göztepe maçında takımının başında olamayacak.